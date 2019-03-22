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Один человек погиб при взрыве газового баллона в Подмосковье
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Происшествия — 22 Марта 2019, 11:31
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что один человек погиб в результате взрыва газового баллона в подмосковной Электростали ночью 22 марта. Взрыв повредил здания двух гаражей.
Отмечается, что в 02:44 22 марта 2019 года от заявителя диспетчеру ЦППС Электростальского МПСГ поступил сигнал о взрыве газового баллона с последующим возгоранием. По прибытии первого пожарного подразделения в 02:55 было установлено, что произошел взрыв газового баллона в гараже на первом этаже с последующим возгоранием.
Взрыв повредил два гаража: обрушилась кирпичная кладка одного гаража, второй гараж поврежден огнем на площади 10 квадратных метров. В 03:10 - локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 03:33 - ликвидация открытого горения. В 04:00 - ликвидация последствий пожара.
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