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Один человек пострадал в ДТП в микрорайоне Климовск Подольска
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Происшествия — 26 Марта 2019, 10:46
Как информируется в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», что в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска столкнулись два легковых автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал один человек.
Отмечается, что 25 марта на улице Коммунальная произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2110 госпитализировали.
По словам очевидцев, оба автомобиля имеют сильные повреждения.
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