28марта 2019
четверг
|
Внедорожник за 2 млн рублей угнали у 65‑летнего мужчины в Красногорске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 28 Марта 2019, 11:53
Как рассказал сотрудник Главного управления МВД России по Московской области, что у 65-летнего жителя подмосковного Красногорска в ночь на 27 марта угнали внедорожник Toyota Highlander стоимостью более 2 миллионов рублей..
Отмечается, что 27 марта в 12:43 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1954 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 21:00 26 марта до 05:30 27 марта от дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Highlander 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 2 005 000 рублей.
27 марта по данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража автотранспорта» УК РФ.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером -3 -5 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры