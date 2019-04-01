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В Люберцах задержали москвича за попытку сбыта почти 100 г наркотиков
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Происшествия — 1 Апреля 2019, 12:30
Как информирует пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое», что полицейские в Люберцах задержали москвича за попытку сбыта наркотиков, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Отмечается, что оперуполномоченные отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» совместно с коллегами из 2 отдела полиции задержали у одного из домов на улице 65 лет Победы в Люберцах 30-летнего москвича, который пытался продать покупателю плитку с веществом растительного происхождения.
При личном досмотре у мужчины изъяли вещество растительного происхождения в виде плитки. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом более 99 граммов.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый находится под стражей.
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