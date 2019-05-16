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ДТП с участием 2 грузовиков и легковой машины произошло на трассе А‑107 в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Мая 2019, 12:15
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Московской области на трассе А-107 произошла дорожная авария с участие двух грузовиков и легкового автомобиля, в ДТП никто не пострадал.
Отмечается, что на 18-м километре трассы А-107 произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля «ВАЗ». В результате аварии пострадавших нет.
Все обстоятельства дорожной аварии выясняются. На текущий момент затруднения на данном участке нет, есть небольшое сужение.
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