21мая 2019
вторник
|
Грабитель чуть не задушил мужчину в Орехово‑Зуевском округе из‑за дешевого телефона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 17 Мая 2019, 10:42
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что ранее судимый мужчина в ходе пьяного застолья в квартире в Орехово-Зуевском городском округе избил и чуть не задушил местного жителя из-за дешевого телефона.
Отмечается, что 16 мая в 13:40 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о том, что 13 мая около 13:00 в его квартире неизвестный после совместного распития спиртных напитков подверг его избиению, пытался душить, после чего открыто похитил у него мобильный телефон.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1000 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый мужчина 1977 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Партнеры