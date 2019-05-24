24мая 2019
пятница
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Трое пострадали в результате ДТП на Щелковском шоссе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Мая 2019, 20:01
Как рассказал РИАМО в пятницу дежурный офицер регионального главка МВД РФ, легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись на Щелковском шоссе в Подмосковье, в результате данного инцидента пострадали три человека.
«В 12:10 (24 мая – ред.) на Щелковском шоссе столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль, пострадали три человека», – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших госпитализировали.
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