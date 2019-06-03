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Пожарные обнаружили труп женщины в квартире в Люберцах
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Происшествия — 3 Июня 2019, 13:02
Как проинформировал начальник ФГКУ «16-го отряда Федеральной противопожарной службы» по Московской области Павел Иванов, что пожарные подмосковных Люберец обнаружили труп женщины в квартире в поселке Красково.
Отмечается, что сигнал о пожаре по адресу: Красково, улица Школьная, дом 2, корпус 2 поступил 1 июня в 5:58. Через 11 минут на место прибыл дежурный караул. Было установлено, что открытое горение происходило в квартире на первом этаже четырехэтажного дома, где на окнах были металлические решетки, а дверь стояла тоже металлическая.
Иванов добавил, что в 6:57 пожар удалось ликвидировать, но в ходе тушения пожара в квартире обнаружили труп женщины 1954 года рождения. Причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
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