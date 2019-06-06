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Автомобиль Mazda СХ5 за 1,5 млн руб украли в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Июня 2019, 12:10
Как информирует сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что у жительницы подмосковного Красногорска неизвестные угнали иномарку стоимостью 1,5 миллиона рублей.
Отмечается, что накануне в полицию обратилась женщина, проживающая в Красногорске, которая заявила о краже машины.
Пострадавшая рассказала, что в период времени с 21:30 4 июня до 09:00 5 июня от ее дома по адресу проживания неизвестный похитил ее автомашину Mazda СХ5 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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