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Житель Волоколамска получил удар ножом в спину от знакомой
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Июня 2019, 10:30
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в ходе распития алкогольных напитков женщина в ссоре пырнула ножом в спину знакомого в Волоколамске.
Отмечается, что 6 июня с улицы Лесная в Волоколамске от дома бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» с проникающим ножевым ранением спины доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: улица Заводская, дом 18.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД гражданка 1977 года рождения, зарегистрированная по адресу: Люберцы, поселок Чкалово, улица Правды, дом 184, проживающая по адресу: Волоколамск, улица Лесная, дом 28.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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