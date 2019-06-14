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Пожар произошел в торговом центре «Лето» в Серпухове
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Происшествия — 14 Июня 2019, 11:09
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковном Серпухове в торговом центре «Лето» в одном из магазинов одежды произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
Отмечается, что 13 июня в 9:50 поступил сигнал о задымлении в ТЦ «Лето» по адресу: городской округ Серпухов, улица Ворошилова, дом 139.
Возгорание произошло в магазине с одеждой на площади 3 квадратных метра. В 10:00 пожар локализован. В 10:05 – ликвидация открытого горения и ликвидация последствий пожара.
Также отмечается, что из здания торгового центра до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 107 человек, из них 20 детей. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.
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