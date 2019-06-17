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Вооруженные топором и цепью налетчики ограбили мужчину в Клину
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Происшествия — 17 Июня 2019, 10:37
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в подмосковном Клину задержали троих местных жителей, совершивших разбойное нападение, используя топор и металлическую цепь.
Начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова уточнила, что злоумышленники, находясь в гостях у своего знакомого в частном доме, который располагается на Советской площади, связали ему скотчем руки и ноги, после чего обухом топора и металлической цепью нанесли телесные повреждения. Похитив телевизор, ноутбук, комплектующие от компьютера, а также мобильный телефон, они скрылись.
Полицейские установили и задержали подозреваемых по местам их жительства. Задержаны трое 28-летних местных жителей, двое из которых ранее судимы.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Всех задержанных поместили под стражу.
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