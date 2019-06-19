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Мужчина утонул в Истринском водохранилище
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Происшествия — 19 Июня 2019, 10:53
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что из Истринского водохранилища в Истре спасатели достали тело утонувшего мужчины. На данный момент устанавливаются все обстоятельства его гибели.
Отмечается, что в 15:40 18 июня поступил сигнал о том, что из Истринского водохранилища в месте, не оборудованном для купания, силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» было извлечено тело утонувшего мужчины. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции и направлено в морг местной больницы.
На сайте добавляется, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели и причина смерти утонувшего.
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