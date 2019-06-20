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Семь человек пострадали в ДТП на трассе «Дон» в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Июня 2019, 10:09
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Ленинском районе произошло ДТП, в котором столкнулись два транспортных средства, в результате чего пострадали семь человек.
Отмечается, что информация об аварии поступила спасателям 19 июня в 20:50. ДТП с участием двух транспортных средств произошло по адресу: Ленинский муниципальный район, 24-й километр трассы М-4 «Дон», в районе деревни Тарычево.
В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, детей нет.
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