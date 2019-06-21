21июня 2019
пятница
|
Пожарные потушили возгорание в подъезде дома в Дзержинском
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 21 Июня 2019, 09:48
Как проинформировала временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Людмила Иванова, что в подмосковном Дзержинском на улице Лермонтова загорелся подъезд дома, возгорание произошло во время врезки газовой трубы, пожар был ликвидирован за 40 минут.
Отмечается, что пожар случился 20 июня в доме №17 на улице Лермонтова.
Иванова в своем Instagram-аккаунте сообщила, что ЧП случилось при производстве «Мособлгазом» работ на внешней газовой трубе. Произошел пожар, труба загорелась. Поврежден козырек, входная группа
Она добавила, что пожар стал для жителей стрессом, некоторым вызывали скорую помощь. По словам Ивановой, весь подъезд находится в саже. Она поручила вымыть подъезд и устранить сломанный козырек. До 27 июня подъезд отремонтируют.
Возгорание тушили четыре пожарных расчета в течение 40 минут.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
утром +26 +28 днем +29 +31
Котировки
Партнеры