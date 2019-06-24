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Мужчина в Кашире убил своего знакомого в ходе ссоры
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Происшествия — 24 Июня 2019, 10:25
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковной Кашире возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
Уточняется, что 22 июня в 23:25 в машине скорой помощи по пути в больницу скончался мужчина 1977 года рождения, зарегистрированный в Кашире в доме 14, корпус 3, по улице Вахрушева. Скорая помощь забрала мужчину от его дома.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Кашире ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Кашира, улица Центральная, дом 4. Задержанный был ранее судим по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
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