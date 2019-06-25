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Тело мужчины с колото‑резаным ранением нашли в строительном вагончике в Балашихе
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Происшествия — 25 Июня 2019, 10:59
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в строительном вагончике в микрорайоне Новое Павлино городского округа Балашиха обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением, по подозрению в преступлении задержана сожительница убитого.
Отмечается, что 23 июня в 21:00 в строительном вагончике на улице Бояринова в микрорайоне Новое Павлино городского округа Балашиха с проникающим колото-резаным ранением обнаружен труп мужчины 1975 года рождения.
Собеседник агентства сообщил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области сожительница убитого 1975 года рождения.
Он уточнил, что данное преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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