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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Королеве
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Происшествия — 25 Июня 2019, 11:07
Как информирует очевидец происшествия, что в подмосковном Королеве неизвестный водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переход.
Отмечается, что ДТП случилось днем 24 июня на улице Гагарина.
Очевидец рассказал, что он проходил, когда ребенка забирали сотрудники ГИБДД, собирались везти его в больницу. Маленький совсем, ему года 3-4 на вид. Сбили его на пешеходном переходе.
По данным Королевской городской больницы, трехлетний ребенок доставлен в медучреждение. Его состояние стабильное, он получил ушибы и ссадины.
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