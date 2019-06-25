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Человек утонул в озере Солнечное в Раменском
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Происшествия — 25 Июня 2019, 11:09
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в подмосковном Раменском из озера Солнечное очевидцы достали тело утонувшего человека.
Отмечается, что 24 июня в 19:00 от ЕДДС Раменского городского округа в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал о том, что очевидцами было извлечен пострадавший по адресу: Раменское, улица Сосновый Бор, озеро Солнечно.
Человек утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.
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