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Два возгорания ликвидировали в домах микрорайона Львовский в Подольске
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Происшествия — 26 Июня 2019, 11:29
Как проинформировал сотрудник пожарной охраны, что в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска утром 26 июня пожарные потушили возгорание в двух домах, пострадавших нет.
Отмечается, что в микрорайоне Львовский утром 26 июня произошло возгорание сразу в двух домах. В том числе в выселенном жилом доме на улица Красная, 63/6, где работало 4 автоцистерны и 20 человек, погибших и пострадавших нет.
Пожар потушили также в садовом доме на улице Рощинская в СНТ «ПХМЗ 1», участок 26, погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 15 человек с помощью 3 автоцистерн.
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