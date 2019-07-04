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Женщина скончалась от травмы головы в Раменском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июля 2019, 12:02
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в селе Речицы Раменского городского округа пьяная ссора мужчины и женщины завершилась дракой, в результате которой пострадавшую с травмой головы доставили в больницу, она скончалась.
Отмечается, что 3 июля в 18:28 в дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступил сигнал о том, что 24 июня в 00:38 от дома на улице Совхозной в селе Речицы Раменского городского округа бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с множественными гематомами доставлена и госпитализирована женщина 1979 года рождения.
Согласно заключению судебно-медицинского исследования от 3 июля, смерть пострадавшей наступила в результате травмы головы.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый сожитель погибшей 1983 года рождения.
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