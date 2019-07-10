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Иномарку за 1,5 млн руб угнали в Щелкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Июля 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что у жителя городского округа Щелково угнали автомобиль KIA Mohave, материальный ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Отмечается, что накануне в полицию обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о краже транспортного средства.
По словам гражданина, неизвестный похитил его автомашину KIA Mohave 2013 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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