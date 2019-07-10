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Пожар потушили в сарае в подмосковной Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Июля 2019, 12:19
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что 9 июля произошло возгорание в сарае СНТ «Сокол-3» городского округа Истра, пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что 9 июля в 18:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Холмы, СНТ «Сокол-3».
В 19:27 была проведена ликвидация пожара. С ним боролись три единицы техники и 11 человек.
За минувшие сутки на территории Подмосковья произошло 47 пожаров.
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