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Один человек пострадал в ДТП в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Июля 2019, 12:15
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в Серпухове на перекрестке улиц Чернышевского и Космонавтов иномарка не уступила дорогу ВАЗу, и последний врезался в препятствие, в ДТП пострадал один человек.
Уточняется, что 11 июля вечером на перекрестке улиц Чернышевского и Космонавтов водитель, управляя автомобилем Ford, на перекрестке при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В результате чего автомобиль ВАЗ совершил столкновение с препятствием. В автомобиле пострадала женщина.
Пострадавшая женщина госпитализирована с травмами в ближайшую больницу.
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