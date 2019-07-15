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Частный дом сгорел в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Июля 2019, 12:54
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что на Станционной улице в подмосковном Королеве сгорел частный дом.
Отмечается, что пожар начался в ночь на 15 июля на улице Станционная.
15 июля в 2:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о возгорании в частном доме. В 04:41 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.
В ликвидации участвовали 20 человек, привлечено 5 единиц техники.
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