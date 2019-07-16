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В Сергиевом Посаде задержали мужчину, похитившего барсетку с 30 тыс рублей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Июля 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью, что в дежурную часть полиции поступило заявление от 46-летнего жителя Талдомского городского округа о краже барсетки, в которой было свыше 30 тысяч рублей.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 22-летний житель деревни Ченцы Сергиево-Посадского городского округа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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