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Мужчина зарезал оппонента в ходе ссоры в Черноголовке
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Июля 2019, 12:16
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВЛ РФ по Московской области, что пьяная ссора в квартире Черноголовки закончилась поножовщиной, в результате которой один из мужчин в ходе ссоры зарезал оппонента.
Отмечается, что 16 июля в 14:59 в комнате по месту временного проживания в доме на улице Объездной в Черноголовке с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп человека 1982 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области мужчина 1966 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.
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