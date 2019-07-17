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Ил‑76 совершил экстренную посадку в «Жуковском»
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Происшествия — 17 Июля 2019, 12:21
Как рассказал представитель пресс-службы аэрогавани, что транспортный самолет Ил-76 МЧС России совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский» из-за отказа гидросистемы.
Отмечается, что был отказ гидросистемы, никто не пострадал. В этом случае даже при отсутствии угрозы регламентом предписано возвращаться к точке взлета или к ближайшему аэропорту. Он покружил в воздухе, выработал определенное количество топлива и сел.
Самолет на данный момент проходит проверку специалистами. В результате происшествия никто не пострадал.
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