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Два человека погибли при пожаре в бытовках в Истре
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Происшествия — 22 Июля 2019, 10:39
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковном городском округе Истра произошел пожар в бытовках на площади 100 квадратных метров, в результате чего погибли два человека.
Отмечается, что 27 июля в 04:04 очевидец сообщил диспетчеру Истринского пожарно-спасательного гарнизона о пожаре в бытовках по адресу: деревня Манихино, территория ООО «СтройБазис».
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение бытовок по всей площади – 100 квадратных метров. В 04:40 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 04:49 - ликвидация открытого горения. В 06:10 - полная ликвидация пожара.
На месте происшествия были обнаружены два человека без признаков жизни.
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