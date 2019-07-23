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Двухлетний мальчик выжил после выпадения из окна многоэтажки в Балашихе
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Происшествия — 23 Июля 2019, 10:40
Как информирует пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, что мальчик, который выпал из окна многоэтажки в Балашихе, чудом остался жив.
Отмечается, что 22 июля в больницу Балашихи доставили 2-летнего мальчика с травмами характерными при падении с высоты.
По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, через москитную сетку.
В квартире ребенок находился вместе с матерью, двумя сестрами и братом 2014, 2016, 2019 годов рождения.
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