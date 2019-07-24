24июля 2019
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Мужчина украл у пенсионера велосипед стоимостью свыше 175 тыс руб в Солнечногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Июля 2019, 10:31
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Солнечногорске раскрыли кражу велосипеда, сумма ущерба более 175000 рублей.
Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Солнечногорск поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что неизвестный в подъезде одного из домов на улице Банковская похитил велосипед.
Уточняется, что сумма ущерба составила свыше 175 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 47-летний местный житель.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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