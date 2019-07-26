26июля 2019
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Квартира загорелась в поселке в Красногорске
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Происшествия — 26 Июля 2019, 10:36
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что пожар произошел в квартире в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, на текущий момент ликвидировано открытое горение.
Отмечается, что 26 июля в 07:30 в оперативно-дежурную смену поступил сигнал о возгорании в квартире в доме № 12 по улице Молодежной в поселке Отрадное подмосковного Красногорска. В 8:28 пожар был локализован. В 8:35 ликвидировано открытое горение.
К тушении задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.
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