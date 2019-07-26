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Убийца женщины в Раменском может быть причастен к расправе над девушкой в Крыму
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Происшествия — 26 Июля 2019, 10:53
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что следователи проверяют подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском на причастность еще к одному тяжкому преступлению.
Отмечается, что преступление случилось 25 июля на улице Лесной. Мужчина подошел к женщине на детской площадке, после чего жестоко расправился с ней, нанеся ножом около 20 ударов. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчину удалось оперативно задержать, ему 38 лет и он знакомый жертвы.
На допросе мужчина признался, что зарезал знакомую из ревности. Кроме этого, он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.
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