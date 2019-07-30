30июля 2019
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Застолье в Химках закончилось убийством
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Июля 2019, 10:10
Как информирует представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в доме по улице Мичурина в микрорайоне Сходня Химок было найдено тело человека со следами насильственной смерти — множественными ссадинами и гематомами.
Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинского исследования смерть наступила в результате механической асфиксии.
Сотрудники полиции приступили к расследованию и провели целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, результатом которого стало задержание подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый племянник жертвы.
По данным следствия, в день трагедии они вмести выпивали, произошла ссора.
Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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