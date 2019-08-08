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В Подмосковье возбудили новое дело в отношении вора в законе Ахмеда Сутулого
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Августа 2019, 21:11
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, аодмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении лидера криминальной среды Ахмеда Сутулого, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
В 2018 году у криминального авторитета нашли наркотики и возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе» с криминальным прозвищем Ахмед Сутулый (настоящее имя – Ахмед Евлоев, позже изменено на Дулат Йоуло – ред.)
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