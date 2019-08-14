14августа 2019
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Приезжий похитил две пары золотых часов у жителя Пушкинского округа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Августа 2019, 15:12
Как информируется на сайте ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Пушкинском городском округе задержали подозреваемого в краже золотых часов, им оказался 26-летний мигрант.
Отмечается, что в полицию обратился местный житель с заявлением о краже двух пар золотых часов. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 26-летний житель одной из республик ближнего зарубежья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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