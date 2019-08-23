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Три человека остаются в больнице после ДТП с автобусом на трассе М‑9 в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Августа 2019, 10:26
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в результате опрокидывания автобуса на трассе М-9 «Балтия» пострадали шесть человек, трое из них до сих пор находятся в больнице Истры.
Отмечается, что накануне в 05:25 на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» рейсовый автобус направлением Псков – Москва съехал в кювет. Всего в автобусе находилось 20 человек.
В результате ДТП погибших нет. Пострадало шесть человек, детей нет. Пострадавшие госпитализированы в Истринскую ЦРБ. На данный момент остаются госпитализированными три человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
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