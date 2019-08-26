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Подключенная к розетке лампа убила двухлетнего ребенка в Орехово‑Зуеве
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Происшествия — 26 Августа 2019, 12:28
Как проинформировала пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что следователи проводят проверку по факту смерти малолетнего ребенка в результате поражения электрическим током в подмосковном Орехово-Зуеве.
Отмечается, что двухлетний мальчик скончался в здании станции скорой медицинской помощи 23 августа.
Женщина оставила малолетнего сына без присмотра в ванной комнате. Во время ее отсутствия ребенок уронил в душевую кабину настольную лампу, включенную в розетку, в результате чего его ударило электрическим током.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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