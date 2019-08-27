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Мужчину зарезали около ТЦ в Домодедове во время конфликта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Августа 2019, 11:25
Как информирует пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в подмосковном Домодедове устанавливают обстоятельства конфликта, который случился около одного из торговых центров, в результате которого был убит местный житель.
Отмечается, что тело 50-летнего мужчины нашли возле одного из торговых центров города Домодедово с проникающим колото-резаным ранением шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Между мужчиной и неизвестным произошел конфликт на почве личной неприязни. Неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, к нему причастного.
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