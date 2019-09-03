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Подозреваемых в серии магазинных краж задержали в Серебряных Прудах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Сентября 2019, 10:25
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции в городском округе Серебряные Пруды задержали троих уроженцев Северного Кавказа, которых подозревают в совершении серии краж товаров и продуктов из магазинов.
Отмечается, что злоумышленники, находясь в помещении продуктового магазина на улице Ремесленная, спрятали в сумки парфюмерию и продукты питания, после чего вышли из торговой точки, не оплатив товар.
Позже мужчин задержали. Ими оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 25 до 26 лет. Они оказались причастны к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории округа. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Молодых людей поместили под стражу.
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