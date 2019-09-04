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В Солнечногорске задержали подозреваемого в убийстве москвича
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Происшествия — 4 Сентября 2019, 19:01
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что мужчину, который подозревается в убийстве знакомого в Москве, задержали в Солнечногорске.
Отмечается, что в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В начале июля 2019 года в квартире жилого дома на севере Москвы между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый до смерти избил приятеля. После этого вместе со знакомым они вывезли тело в деревню Якиманское в Солнечногорске, где закопали его в лесу.
На допросе мужчина дал следователю признательные показания.
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