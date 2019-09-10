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Таксист насмерть сбил мотоциклиста в Москве и пытался сбежать по чужому паспорту
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Происшествия — 10 Сентября 2019, 12:11
Как информирует kp.ru, что на Волоколамском шоссе в столице таксист из Таджикистана развернулся через двойную сплошную и насмерть сбил мотоциклиста, потом он попытался вылететь из России по чужому паспорту.
Отмечается, что легковушка с шашечками протаранила байк. Удар был такой силы, что шансов выжить у 33-летнего Александра Соколова просто не было. Помочь мужчине пытались неравнодушные автомобилисты. Виновник же ДТП бросил такси на дороге и просто сбежал.
Таксист – гражданин Таджикистана – позвонил хозяину машины и сказал, чтобы его не искали, он не хочет в тюрьму.
Но искать водителя стали байкеры мотоклуба «Взрывные» (в котором числился Соколов), которые сразу же после ДТП опубликовали его фотографию в соцсетях.
Сейчас таксиста допрашивают следователи. По факту его действий могут возбудить уголовное дело за ДТП со смертельным исходом, оставление места аварии и попытку незаконного пересечения границы России.
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