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Полиция не подтвердила информацию о нападении на инкассаторов в Щелкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Сентября 2019, 12:12
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что информация о нападении на инкассаторов и краже 15 миллионов рублей в подмосковном Щелкове не соответствует действительности.
Отмечается, что некоторые СМИ сообщили, что в Щелкове неизвестные напали на инкассаторскую машину, украли 15 миллионов рублей и скрылись.
Как рассказывает собеседник агенства, что такая информация не подтверждается, не соответствует действительности. Он уточнил, что в Щелкове проводятся учения.
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