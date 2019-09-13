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У сбитой кроссовером девочки в Подольске диагностировали перелом ноги
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Происшествия — 13 Сентября 2019, 11:28
Как проинформировал представитель правоохранительных органов, что медики провели обследование 14-летней девочки, которую сбила женщина на кроссовере возле Дубровицкой школы в Подольске, у пострадавшей закрытый перелом нижней трети правой голени, потребовалась госпитализация.
Отмечается, что возле Дубровицкой школы 14-летняя девочка перебегала дорогу и не увидела движущийся кроссовер SsangYong с женщиной за рулем из-за припаркованного транспорта. Пострадавшую госпитализировали, у нее закрытый перелом нижней трети правой голени.
Водитель кроссовера SsangYong не сумела вовремя затормозить. Но она не покинула место происшествия и дала показания по обстоятельствам произошедшего.
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