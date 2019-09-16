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Девушка ранила ножом мужчину в ходе ссоры в Ленинском округе
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Происшествия — 16 Сентября 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью, что ссора между мужчиной и девушкой в Ленинском округе закончилась поножовщиной, мужчина доставлен в больницу.
Отмечается, что 14 сентября в 19:55 в поселке Володарского Ленинского округа на улице Зеленая из квартиры дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки, пневмотораксом в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД девушка 1993 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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