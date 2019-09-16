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В Балашихе более четырех суток разыскивают пропавшего 42‑летнего мужчину
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Происшествия — 16 Сентября 2019, 12:10
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в Балашихе ищут 42-летнего Андрея Миронова, местонахождение которого неизвестно с 12 сентября.
Отмечается, что пропал 42-летний Андрей Александрович Миронов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 12 сентября его местонахождение неизвестно.
Рост Миронова 184 сантиметра, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в ветровку цвета хаки, черную футболку с серым рисунком, серые спортивные штаны с черными лампасами, возможно черная бандана. С собой была черная спортивная сумка через плечо.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».
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