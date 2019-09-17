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В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в хранении более 800 г наркотиков
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Происшествия — 17 Сентября 2019, 12:13
Как информирует пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое», что сотрудники полиции в Люберцах задержали жителя Подольска, которого подозревают в хранении гашиша массой более 800 граммов.
Отмечается, что сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве горокруга Лыткарино задержали 23-летнего жителя Подольска. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты 10 плиток с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом более 800 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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