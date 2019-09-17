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Снаряд времен ВОВ обнаружили на берегу Можайского водохранилища в Подмосковье
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Происшествия — 17 Сентября 2019, 12:18
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Можайском городском округе, угрозы для людей он не представляет.
Отмечается, что находку обнаружили утром 16 сентября на берегу Можайского водохранилища у деревни Мышкино. До жилых строений - 700 метров.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения снаряда выставлена охрана силами ОВД Можайского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса проведут сотрудники взрывотехнического отряда.
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