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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Рузском округе
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Происшествия — 20 Сентября 2019, 12:07
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в селе Покровское подмосковного Рузского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, который не представляет угрозы для людей.
Отмечается, что в 20:15 19 сентября поступил сигнал об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Рузский городской округ, село Покровское, Парковая улица. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение находки запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса» на 20 сентября.
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