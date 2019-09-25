25сентября 2019
среда
|
30 человек эвакуировали в результате пожара в Истре
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 25 Сентября 2019, 10:36
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в результате пожара в городском округе Истра было эвакуировано 30 человек, среди которых были и четыре ребенка, пожарным подразделениям удалось потушить пожар.
Отмечается, что в 09:20 24 сентября от очевидца в ЦППС Истринского МПСГ поступил сигнал о задымлении в многоквартирном доме по адресу: городской округ Истра, город Дедовск, улица Керамическая, дом 9. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-222 ГКУ МО «Мособлпожспас» наблюдалось задымление между перекрытиями первого и второго этажей, угроза распространения отсутствовала.
В 10:05 был объявлен ранг пожара «1-БИС», а в 10:22 пожар уже локализовали на площади в 50 квадратных метров. По состоянию на 10:55 открытое горение удалось ликвидировать, а в 11:35 были ликвидированы последствия пожара.
Еще до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 30 человек. В результате пожара никто не пострадал.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером +2 +4 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры